路透北京9月5日 - 随着沪港通正式开通日期的日益临近，中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，沪港通税收政策需要综合考虑多种因素后慎重决策，另外内地券商在内地向香港客户提供研究服务，如不涉及在港经营相关业务，原则上无需另行申请牌照。

他在新闻例会上指出，沪港通税收问题涉及现行法律法规，影响面广，要兼顾税收政策的公平性和沪港通业务的创新性和开放性。证监会正在积极配合协调有关部门推进此项工作争取尽快解决。

“相关税收的政策需要综合考虑多种因素后慎重决策，我会正在积极协调配合有关部门促进这项工作，证券相关问题的尽快解决。”邓舸称。

自11年前启动合格境外机构投资者（QFII）及三年前推出人民币合格境外机构投资者（RQFII）以来，资本利得税一直是悬在外资机构头上的达摩克利斯之剑。现在，沪港通启动在即，而是否征收资本利得税估计短期内仍难有说法。

针对市场关心的内地券商向香港客户提供研究服务的牌照问题，他指出，内地券商在内地向香港客户提供研究服务，如不涉及在港经营相关业务，比如不在香港市场提供收费研究服务，研报不以香港市场投资者为特定发放对象，原则上无需另行申请牌照。

他同时指出，内地券商在香港向香港客户提供研究服务，应遵循香港监管机构关于牌照管理、信息披露等方面的监管要求。

他还透露，目前市场各方面正在集中精力做好沪港通试点启动的各项准备工作。在沪港通试点取得经验的基础上，证监会支持深港交易所进一步加强合作。资本市场开放应遵循渐进式改革的思路，先试点，总结经验再逐步推广。

港交所(0388.HK)周四宣布，旗下联交所及香港结算已跟上海证券交易所及中国结算就建立沪港通订立协议，让一方市场的投资者可以买卖在对方市场上市的合资格股票。市场估计沪港通可望于10月份正式＂通车＂。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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