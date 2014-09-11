沪港直通带来的新机遇与新冲击--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月11日出版的当期「老谢开讲」专栏)

沪港通即将在十月正式通车，这项新制度，不但可以直接打通中港股市的任督二脉，香港本地投资人可以直接买进上海的Ａ股，而且，上海的股民也可以直接买进港股，甚至全球投资人都可透过香港这个跳板，进入全世界最难以进入的Ａ股市场。

高盛预估沪港通之后，全球会有逾两兆美元资金直接进入Ａ股市场，而且，中国也会有超过一兆美元资金流出来。沪港通之后，中港股市形成的「大中国股市」将摇身一变成全球第二大市值及全球第三大成交量的大市场，中国股市也会很快成为富时指数及ＭＳＣＩ的成分指数，这标示着大中华市场的新时代。

**最直接受益个股：港交所**

今年最直接受益于沪港通的个股就是港交所（○三八八．ＨＫ），今年四月港交所股价只有一一八港币，但是港交所是沪港通最大受惠者，股价先飙上了港币一八五港币，代表香港的大蓝筹股，股价都有很大的涨幅。例如中国移动（○九四一．ＨＫ）从六十三．六五大涨到一○二．二港币，联想集团从七．六二涨到十二．七港币，代表香港本地财团力量的长江实业也从一一一．八大涨到一五二港币，港股跟着中国股市黯淡多年，这回出现量价齐扬的景象。

但是变化最大的仍是中国Ａ股市场。

过去几年，上证几乎是年年下跌，表现几乎都在全球敬陪末座，今年上半年上证下跌三．一九％，仍是跌势，但是沪港通确立之后，上证指数在七、八月发威，价量齐扬，单是下半年，上证指数从二○四八．三三点大涨到二三三一．九三点，就拉出一三．八四％的大涨幅，而且，这一涨就创下两年新高价，最重要的是量能回来了。

上证成交量从七月二十八日出现逾一八○○亿人民币大量之后，每天都维持近千亿人民币大量，九月起更是连续四个交易日出现逾一七○○亿人民币的大成交量，这是人气回流的最具体表现。而还没有受惠的深圳股市，表现也十分火爆，深证指数从五月的一○○四．九三点大涨到一二七六．九五点，一口气拉出二七％的惊人涨幅。最大动能是深市成交量回来了，深证在九月四日创下二一二八．六九亿人民币的惊人天量，充分可以看出深沪股市的「人气」。

在沪港通即将通车的号召之下，中、港股市在九月都爆出新天量。例如，九月三日深市成交二一○九亿人民币，沪市成交一八七六亿人民币，两市合计三九八五亿人民币，若换算成新台币竟高达一．九三六七兆元，单是这一天成交量就超过台股八月新台币一．八七兆元的总和。这个现象很值得我们重视，因为中国股市一天交易量已抵过台股一整个月的交易量，从股市交易已可看出台湾的边缘化危机。

若以九月三日同一天交易量来算，港股恒生当天成交一○○四．七八亿港币，国企成交二一三．五亿港币，单单是香港恒生的一天交易量，换成新台币就有三八七八．五亿元，台湾股市在九月三日的交易量是八九二亿元，当然是惨输，台股交易量只有港股三分之一，这也是值得正视的警讯。

从成交量与价的变化可以看出，中国深沪股市及香港股市都明显出现量价齐扬的景象，尤其是蛰伏了六年的深沪股市开始出现多头攻坚的态势，在沪港通之后，会受到更多资金的青睐，相对来看，台股涨势已进入第三年，加权指数涨抵九五九三．六八点之后，台股已在相对高基期，近两个月，台股从最大成交量一五○八亿缩到七、八百亿元，量能显着缩水，股价自然很难再上一层楼，加上明年十亿条款的证所税及富人税冲击，明年台股将出现可怕的大调整。

**两岸三地股市将出现大规模融合**

既然沪港通开启了新时代，台湾的投资人必须正视沪港通带来的新冲击，首先是两岸三地的股市将出现大规模的融合，香港是资金汇流的重镇，会是最大受益的市场，但是中国股市，尤其是Ａ股一直与世隔绝，现在开了一扇窗，正式与外界接轨，这是外资大力挺进中国Ａ股的大机会，今年外资加码印度、台湾都逾百亿美元，到了一五年外资可能砸巨资建立Ａ股部位，这对外资在亚太的布局势必带来重大影响。

**上海、深圳股市成为投资人探索新市场**

再来是上海与深圳股市会成为全球投资人积极探索的新市场，目前在上交所上市有九六○家企业，深交所有一五七七家上市公司，目前上交所总市值人民币十七．一七兆元，深交所人民币十一．一四兆元，深交所上市家数比上交所多，但市值却少了三成，原因是中国的银行、钢铁、石化等重磅股都在上交所挂牌，这些重磅股过去股价跌多涨少，造成目前上交所本益比只有十．七三倍，而深交所高达二十九．一八倍的现象，沪港通之后，将来至少会有八八五家市值十亿美元的大市值企业进入这个中港融合的大市场，中国的大型股会得到更多资金青睐。

三是中港两地股市融合后，过去香港国企股Ｈ股与Ａ股的股价也是一个调整的方向，Ａ加Ｈ的公司可能受到不同的冲击。像是长期折价的Ｈ股可能出现补涨现象，最明显的是浙江世宝（一○五七．ＨＫ），过去浙江世宝股价只有港币两元左右，今年却大涨到十一．五港币，原来浙江世宝的Ａ股仍在二十．五人民币，造成Ｈ股对Ａ股折价五○％以上的景象。

这种Ｈ股较Ａ股折价很大的公司，最近股价都有很大变化，例如山东墨龙（○五六八．ＨＫ）Ａ股九．一二人民币，Ｈ股四．三九港币，大约折价一半，最近几个月，山东墨龙股价就从一．八五大涨到五．一五港币。再如东北电气（○○四二．ＨＫ）Ａ股是四．五三人民币，Ｈ股原本只有○．七六港币，最近涨到二．六四港币，股价半年大涨二．五倍。另一档是经纬纺织（○三五二．ＨＫ），Ａ股是十．八人民币，最近Ｈ股从四．一六大涨到八．一九港币。

这种大折价的Ｈ股最近都有大表现，其他如山东新华制药（○七一九．ＨＫ）从一．七涨到五．○二港币，大大缩短了与Ａ股的六．五人民币的价差，目前仍处在折价状态的Ｈ股，如晨鸣纸业（一八一二．ＨＫ）、丽珠医药（一五一三．ＨＫ）、东江环保（○八九五．ＨＫ），本来都有调整股价的机会，折价愈大的像浙江世宝补涨力道最大。

但是也有一些长期Ｈ股比Ａ股溢价的，像潍柴动力（二三三八．ＨＫ）的Ａ股二十．一五人民币，但Ｈ股一度涨到三十四．九港币，最近就跌回三十一港币，若Ａ股拉不上来，Ｈ股还有往下修正空间。其次如华安钢（○三四七．ＨＫ）Ａ股是三．三七人民币，Ｈ股是五．五五港币，这些Ａ股长期低于Ｈ股的个股，像是海螺水泥（○九一四．ＨＫ）、中国人寿、中国神华、青岛啤酒、中国铁建、中国中铁等，尤其是金融股普遍都是Ｈ股高于Ａ股的现象，将来沪港直通之后，中国的银行股，像工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、农业银行的Ａ股可能比Ｈ股更具吸引力。

大型国有银行、大型国企、股份制银行，高速公路及铁路及基建股，长期以来都维持着Ｈ股比Ａ股贵的现象，在沪港通后，港股长期以来的溢价将缩减。而这些长期比Ｈ股折价的Ａ股可能成为海外资金青睐的目标，Ａ加Ｈ股个股存在的价差，会成为沪港通之后第一个调整目标。

另一个沪港通的效应，要看国际资金青睐的对象，未来重量级的蓝筹股一定跑不掉，这次沪港通未开跑，大家已经看到中国移动、长江实业、联想集团等蓝筹股股价领先大涨，未来港交所角色格外重要。

**可能加速台湾边缘化**

在中国Ａ股的大型银行股、大型国企股、大型基建股也都有得到青睐的机会。沪港通之后大家仍可从中国产业独特性去寻找值得追踪的个股，像是代表中国品牌的个股，例如，网路的腾讯，智能产品的联想，电器通路的国美，知名食品品牌的蒙牛、旺旺、康师傅、统一、伊利、光明乳业，双汇，汽车的一汽、大众、华晨、长安，或者是金饰业的周生生、周大福、六福等，而在中国Ａ股，还可以找到茅台、古井贡、洋河、张裕、五粮液、青海青粿等名酒品牌。

对台湾的投资人来说，沪港通之后，两岸三地的产业会更加速融合，例如，这次江苏长电要合并新加坡的星科金朋，未来长电会与矽品、日月光比价，台湾的手机产业链，也会与中国的手机供应链发挥比价效应，像是大立光会与舜宇光学，在触控面板，台湾的ＴＰＫ宸鸿、胜华对上的是欧菲光电、信利国际，在机壳厂，台湾的可成、鸿准、铠胜可能对上巨腾、嘉瑞、比亚迪电子，电池模组的新普、顺达科要对上德赛电池，整个电子产业链会形成另一个竞价效应。

另一个更大冲击是可能是加速台湾边缘化的开始，过去西进的资金完全是企业，这次会变成个人，还有台湾特殊的新税制，会加速驱离台湾有钱人的资金，未来台股逾千亿元已是天量，重量级的个股表现不易，小资金适合中小型股及低价股表现，这是台湾必须面对的宿命！

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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