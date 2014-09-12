沪港通投资需求将缓慢释放 场外结构化产品存机会--瑞银

作者 林琦

路透上海9月12日 - 沪港通机制启动在即，香港联交所最大的券商会员--国际投行瑞银UBSN.VX预期，尽管海外资金对投资A股有较大的兴趣，但在沪港通运行初期，这些A股投资需求将会慢慢释放，不会集中爆发，而且机构将是主要参与者，香港个人投资者暂时会持观望态度。

瑞银中国证券业务总监夏阳周四稍晚在接受路透专访时表示，沪港通机制给海外资金增加了投资渠道和套利机会，因此随着沪港通的进一步开展，两地券商可能会考虑推出一些场外结构化产品，瑞银对这类创新机会亦在研究中。

“现在看起来，大家对北向投资（投资沪股）较感兴趣。”不过他认为，“这种投资需求将会慢慢释放，应该不会在短时间内集中爆发。”

他进一步解释称，此前海外资本虽有合格境外机构投资者（QFII）及人民币合格境外机构投资者（RQFII）等渠道投资A股市场，但是额度发放有限且申领程序较复杂，大量投资者或是借用其他机构的QFII额度，或是持观望态度，暂未涉足A股市场。

他说，沪股通确实为海外投资者提供了一条便利的投资A股渠道，但是对于从未投资A股的投资者而言，短期仍需要一个熟悉和了解的过程；而之前借用额度的投资者，这种换仓亦需要等待合适时机，因此启动初期，海外机构的投资需求不会集中释放。

至于个人投资者，他认为，香港散户大多开户于香港本地的中小券商，这些券商可能需要更多的准备时间，预计初期香港散户参与沪股通的需求会逐步释放。

中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。

瑞银此前曾有估计，港股通在开通一年后额度才会全部用完，而北上投资A股的沪股通额度则于开通后6-9个月用完，北上资金流比南下要快得多。

夏阳还指出，初始阶段，港股通的主要投资者将是大陆的散户和私募基金，而公募基金公司因交易席位等技术性原因，估计暂不能参与港股通交易。

**结构化产品需求**

沪港通带来了A股与H股套利交易机会，以及结构化配置深沪股票或中港股票的机会，这给香港的券商和投行创造了设计结构化产品的机会，例如透过沪股通购入沪市A股以及透过QFII购入深市A股，从而搭建一个中国股票的结构化组合。

他表示，沪港通带来的沪、港套利交易机会为投资者带来结构化产品的需求。“瑞银拥有实力强大的产品设计团队，对沪港通业务中可能存在的创新机会进行了深入的分析，也有一些具体的设想正在进行论证。”

上周，沪港证券所等共同签署的四方协议中约定，沪港证交所中一方未经对方书面同意，不得以对方交易所上市的股票或股票指数为基础，自行开发期权、期货及其他衍生产品；发行商拟以上交所、联交所中一方上市的股票或股票指数为基础发行权证及其他衍生产品（含牛熊证）在另一方上市的，由上交所与联交所另行商定。

不过有业内人士分析称，若是海外的券商或投行自行设计、涉及A股的结构化产品，并且仅在场外市场发行，应该不会违反上述四方协议的约定。

**未来跨境投资多路径**

沪港通是中国开放跨境投资的一大试点，相对QFII等，沪港通具有手续简单透明等优点。夏阳认为，对于现有的QFII和合格境内机构投资者（QDII）体系而言，沪港通在短时间内不会产生太大的影响。

他解释称，一些客户可能退出QFII和QDII额度的租用，转而使用沪港通渠道进行交易，以降低成本。但是大型的长期投资者对于股票配置的结构不会大幅调整，同时沪港通的标的股票也有一定限制，所以QFII和QDII仍然是有价值的渠道，不会快速被取代。

另外，沪港通推出亦将刺激海外资金投资中国股票的兴趣，近期香港的RQFII基金持续出现净申购，就是一个很好的例子。

沪港通亦存在投资品种有限等缺点，尚不能满足海外资金全方位配置中国股票，尤其是深市中小板和创业板股票的投资需求。近日深圳金融办副主任肖志家公开表示，深圳目前正在研究联通深圳证券交易所和香港联交所的“深港通”机制，这让外界对于深港通充满期待。

“深港通何时实现，最有发言权的应该是深交所和港交所。我们希望可以早日实现香港、国内市场的早日全面互通，方便国内外投资者进行资产的有效配置。”他表示。

除此以外，上海自贸区的跨境投资试点已酝酬多时。夏阳透露，目前国内一些券商已经开始申请自贸区FTA（自由贸易）账户，以后海外投资者的资金可以通过FTA账户直投中国股市，而收益可以通过该账户原路返回，真正实现跨境投资的便利化。

在去年9月底上海自贸区成立之时，中国证监会表示，支持自贸区内符合一定条件的单位和个人按照规定双向投资于境内外证券期货市场，例如区内金融机构和企业可按照规定进入上海地区的证券和期货交易所进行投资和交易，或是开展境外证券期货投资；在区内就业并符合条件的境外个人可按规定在区内证券期货经营机构开展境内证券期货投资等。目前这些扶持政策尚在等待相关细则。（完）

(审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。