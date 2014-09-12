沪港通全市场性能测试周末进行 具体开通时间未定--证监会

路透上海9月12日 - 沪港通开启时间近期成为海内外关注焦点。中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，本周末（13日和14日）上证所、中国结算公司及香港交易及结算所公司将组织两地会员进行沪港通全市场性能及切换测试，沪港通具体开通时间尚未最终确定。

他在新闻例会上表示，在基础功能测试基础上，本次测试将重点对系统压力测试场景、系统故障切换场景进行测试，验证各方技术系统的实时处理性能、容量配置及故障恢复能力。

他还指出，目前沪港通各项准备工作正在按计划有序推进，但具体开通时间尚未最终确定。

中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，正式启动预计需要六个月准备时间。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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