港交所完成沪港通第二轮市场演习 系统基建准备就绪

路透香港9月15日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)称，沪港通第二轮市场演习已经完成，系统基建准备就绪。

港交所周六（13日）举行的第二轮市场演习主要模拟因系统故障运作须由主数据中心切换至后备数据中心，从而演习执行紧急运作程序，同时测试系统容量。这次演习为与上海证券交易所、中国结算公司同步进行的全市场性能及切换测试。

港交所表示，“这两轮市场演习主要让参与者核实其系统的准备情况、以及展示港交所实施沪港通的市场基建已技术上准备就绪。”

中国证监会新闻发言人张晓军上周五称，沪港通各项准备工作正在按计划有序推进，但具体开通时间尚未最终确定。

港交所称，将于周六及周日（20及21日）继续开放系统供有需要的参与者演练，而此后每天参与者亦可继续利用交易所的测试系统进行端对端测试，直到另行通知为止。

港交所进行的两轮市场演习有97名交易所参与者（合共占证券市场总成交量约80%）及108名中央结算及交收系统参与者参与。

整体测试所检视的范围，包括香港及上海两地市场之间的北向及南向交易、相关的结算及交收程序、以及当系统发生故障时之紧急运作程序，同时测试系统容量。

中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间，即10月可以开通，惟具体实施日期主要视乎市场准备情况，监管部门至今尚未作出公布。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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