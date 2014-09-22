沪港通开通前A股或有获利了结压力 H股后市趋谨慎--瑞银

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
路透上海9月22日 - 近阶段，沪港通即将启动的预期推动中国A股和香港股市走势趋强。瑞银集团中国合资券商--瑞银证券分析师周一指出，沪港通在10月或11月开通前，A股或将面临获利了结压力，而H股目前则已透支沪港通这一利好题材，至年底前对H股持谨慎观望态度。
瑞银中国证券研究副主管、首席策略分析师陈李指出，7月至8月中旬，A股大盘曾因沪港通题材而出现一波强势上攻，大盘蓝筹股受益；之后市场热点转向中小盘股。在沪港通启动前不久，可能有部分机构获利了结，而且一些追求绝对回报的机构亦会在年底前锁定利润，届时大盘或会有调整。
他说，沪港通开启后，A股大盘能否走强取决于外资持续流入A股市场的规模和速度，若有大型基金或机构持续入场，这将会支撑A股指数表现。到明年4月左右，指数公司MSCI明晟将重议是否将A股纳入MSCI新兴市场指数，若最终决定纳入，A股将增添上行动力。
虽然他认为未来半年A股主要以震荡形式呈现，不过他认为，目前随着房市调整，居民投资已开始离开房市及信托等高风险品种，关注股市的投资者越来越多，这对未来A股市场是一个利好。
他说，虽然短期内大陆企业盈利因经济减速尚难复苏，但因增量资金持续涌入，A股市场估值应该不会再下滑，近期A股下行空间非常有限。
而瑞银证券H股策略分析师陆文杰表示，近期H股持续上涨反映出投资者对沪港通期望过高，H股上行空间有限。一旦沪港通开闸后南下资金少于预期，或会引发H股出现调整。
他仍坚持此前有关恒生国企指数.HSCE今年的高点在11,200点左右的判断。
恒生国企指数于9月8日触及11,427.88的年内高点，之后有所回落。周一该指数收报10,597.3点，跌1.73%。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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