上海房市没有转冷迹象 建议优化土地使用--ULI高层

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。
路透上海9月17日 - 中国房地产市场正整体由热转冷，但美国城市土地学会（ULI）中国大陆主席郑秉泽认为，上海房地产市场目前并没有出现转冷的迹象，而且上海未来将成为一个与纽约伦敦齐肩的国际大都会，其房地产市场无论是规模还是价格，还有较大的成长空间。
城市土地学会周二还发布最新报告，提出上海未来城市复兴的十大原则，例如制定长期愿景、保护城市的文化遗产、优化土地使用、激活公共空间等。
“上海一定会成为与纽约、伦敦、巴黎比肩的世界级国际大都市。”郑秉泽周二稍晚在接受路透专访时指出，“我个人认为，这个时间肯定不会超过十年，当然亦会至少在三年之后。”
他说，若是以国际大都会为背景，上海目前的房地产市场，无论是住宅，办公楼还是商业设施，还远远未达到应有的水准，价格也未到国际水准。
不过他亦认为，上海在成为国际大都会的过程中，城市复兴将是一个重要的环节。城市复兴是指改善既有城市区域的过程，要提升城区的实体、功能、经济和环境等状况。
报告指出，尽管上海的城市化仍在高速发展中，但城市复兴亦将是一个持续进行的过程，例如曾经作为上海支柱产业的制造业纷纷外迁，城市厂房功能重塑；而地铁和道路的延伸令一些区域的土地用地模式和价值发生改变。
城市复兴过程中，土地优化使用将是一个重要方向，毕竟上海中心区域的土地供应量逐渐趋紧已是不争的事实。郑秉泽提出一些解决方案，例如灵活调高上海部分区域的土地容积率和覆盖率，加强上海地下空间的使用效率等。
容积率是指每平米土地上建设的房地产面积，覆盖率是指一定区域内房地产占地面积与总面积的比值。
报告亦建议，目前上海部分地区的土地没有得到充分利用，刻板的低密度开发法规为重新开发低收入住宅社区增加了难度，在市中心开发此类住宅社区尤其困难。此外，邻近地铁站和重要交通枢纽的区域应以更高的容积率进行建设，从而增加交通设施的服务范围和承运量。
城市土地学会是一家非营利机构，在全球拥有来自私营企业和公共部门的会员约3.2万名，涵盖土地利用、房地产开发相关的各个领域。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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