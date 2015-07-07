上海房价下半年料环比增两成 因改善性需求上升--高力

路透上海7月7日 - 国际商业地产服务商--高力国际中国区研究部董事谢靖宇周二预计，下半年上海房价将环比上涨两成，因下半年政策利好效应将进一步见效，且近期购房主力为改善性需求，中高端房产受追捧，将推动上海房价继续上涨。

高力国际称，上半年末上海新建商品住宅销售均价为31,615元人民币/平方米，半年环比增长10.7%或同比增长19%，这主要得益于中高端住宅销售量的攀升。

“购房需求主要来自整合性升级需求，...下半年将量价齐升，相信进一步推高上海房价的可能性较大。”谢靖宇指出，相当多上海购房者主要是为了调整手中的房产结构，出售两套或三套住房，购入一套中高端房产，这将推动中高端房地产的价格。

他表示，近阶段，上海一些优质项目已开始出现“日光盘”，购房者支付意向金和首付之间的时间由此前的一个月缩短至一周，这种情况下开发商自然不会降价，加价可能成为开发商未来的选项之一。

他并预计，下半年上海的开发商仍将以去库存为主，推向市场的新项目总体不多，估计与上半年持平。

随着3.30楼市新政逐渐显效及销售旺季到来，中国一线楼市5月迎来量价齐升，拉动官方全国房价告别一年来的环比跌势，楼市回暖得以确立。5月份北京、上海、广州、深圳四个一线城市的新建商品住宅和二手住宅价格环比普涨，四城市环比平均分别上涨3.0%和3.8%，最高涨幅分别为6.7%和6.3%。

此前中国央行和财政部等多部委于3月30日联手释出房地产放松政策，包括调低二套房贷最低首付比例、信贷优惠以及税收优惠政策，并加大改善性住房需求。各地也纷纷出台诸如放宽公积金政策等松绑举措；央行多次降息降准也支持楼市需求改善。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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