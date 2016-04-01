上海正在研究完善住房公积金制度的相关政策（更新版）

(新增上海公积金管理中心公告内容)

路透上海4月1日 - 中国上海公积金管理中心周五称，近日媒体报导“上海拟提高公积金贷款门槛，申请贷款需缴满两年”以及公积金停贷等为不实报导；市公积金中心正在研究完善住房公积金制度的相关政策，如有新的措施出台，将根据信息公开的要求及时向社会公布。

官方微博并称，由于近期贷款业务量饱和，为加强贷款风险管理，公积金放款时间有所延长，但不存在停贷情况。目前，本事住房公积金缴费制度稳定，整体运作平稳。

东方早报今日报导称，继中国上海楼市新政调控措施出台之后，上海公积金贷款政策也将相应收紧，申请纯公积金贷款及组合贷款的门槛也相应提升，由原来连续缴满6个月公积金提升至连续缴满2年公积金才可以申请公积金贷款。

报导还指出，对于申请公积金贷款购买改善二套房，普通住宅首付比例将从原先不低于30%提升至不低于50%，非普通住宅的首付比例将从原先不低于60%提升至不低于70%；据悉，上海大部分银行已经加紧办理申请组合贷款资料，公积金贷款政策预计最快在本周出台。

在中国楼市调控“因城施策”总基调下，房价高企的上海3月25日挥出重拳，提高二套房首付比例并从严执行限购，成为近期首个出台严厉限制政策稳定楼市的一线城市，料对其它房地产过热地区显现一定示范效应。

根据现行的公积金政策，申请公积金贷款需是连续缴纳公积金满6个月，此外购买改善二套的条件是，在本市拥有1套住房，申请公积金贷款的主贷人以及配偶和子女，人均住房面积低于等于35.5平方米，再次申请公积金贷款购买二套房，视为改善二套。改善二套房子为普通住宅，首付比例不低于30%，利率为五年以上3.25%，五年以下为2.75%；改善二套为非普通住宅，首付比例不低于60%，利率上浮1.1倍。（完）