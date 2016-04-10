上海市称辖内银行将严格执行个人房贷首付和利率要求

路透北京4月10日 - 中国上海市同业公会周日发布公告称，上海辖内银行将严格执行个人住房贷款最低首付比例和相关利率要求，不为争揽客户过度压低个人住房贷款利率，避免个人住房贷款业务无序竞争。

刊登在上海市政府官方微博--上海发布上的公告称，作为银行业自律组织，上海辖内银行将严格执行差别化个人住房信贷政策，严格落实商品房的阶段性担保，加强个人住房贷款管理。

同时，进一步规范与房地产开发企业、房地产中介机构的业务合作，不与提供或参与提供首付款或尾款融资等服务的非金融企业开展业务合作。

中国央行上海总部此前下发通知，要求各银行如实填报3月25日至4月12日期间，各行按照上海房产新政标准受理的个人住房贷款有关情况，以更全面及时了解3.25房产新政后个贷市场情况。

上海市政府上月宣布一系列措施以抑制房市过热，并明确严禁房地产开发企业、房产中介机构从事首付贷、过桥贷以及自我融资、自我担保、设立资金池等场外配资金融业务。（完）