上海市称辖内银行将严格执行个人房贷首付和利率要求

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月10日 - 中国上海市同业公会周日发布公告称，上海辖内银行将严格执行个人住房贷款最低首付比例和相关利率要求，不为争揽客户过度压低个人住房贷款利率，避免个人住房贷款业务无序竞争。
刊登在上海市政府官方微博--上海发布上的公告称，作为银行业自律组织，上海辖内银行将严格执行差别化个人住房信贷政策，严格落实商品房的阶段性担保，加强个人住房贷款管理。
同时，进一步规范与房地产开发企业、房地产中介机构的业务合作，不与提供或参与提供首付款或尾款融资等服务的非金融企业开展业务合作。
中国央行上海总部此前下发通知，要求各银行如实填报3月25日至4月12日期间，各行按照上海房产新政标准受理的个人住房贷款有关情况，以更全面及时了解3.25房产新政后个贷市场情况。
上海市政府上月宣布一系列措施以抑制房市过热，并明确严禁房地产开发企业、房产中介机构从事首付贷、过桥贷以及自我融资、自我担保、设立资金池等场外配资金融业务。（完）
(发稿 马蓉)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。