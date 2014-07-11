《A股技术分析》沪综指缓涨急跌 上下两难

作者 曾祥进

路透北京7月11日 - 中国股市沪综指.SSEC本周多头小幅上攻后体力不支，再度上演缓涨急跌走势，技术面显示，短中期均线趋向黏合，股指缠绕运行于其间，在无重大外力打破平衡格局前，大盘仍难走出明显的升跌行情，以2,040点为中轴的震荡行情仍会延续。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (here)

沪综指本周在2,060点之上遭遇重重卖压，随后做空能量集中释放，于周三阴断四线（5.10.20.30日移动均线），再演缓升急跌走势，目前短期技术压力位于2,045点之上，而下档2,000点附近市场对于护盘的预期仍然强烈，支撑有效，大盘形成升跌两难局面。

本周于2,060点形成的高点保持了去年底以来重要反弹高点渐次下移的特征，同时回落后的低点亦渐次上移，逐渐形成横向收敛型态，并运行接近末梢，短期有待出现趋势性的方向突破。

另外从成交量能水平看，近两周沪股日均成交金额达800亿元以上，较此前明显增加，显示多空双方争持有所加大，正为随后打破大盘盘局热身，整体而言，空方仍是略胜一筹。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周受制于2,050点上方30周均线压力回落，连续两周放量仍未能突破该线压制，显示中期卖压仍较大，而从修复中期技术面要求出发，护盘方在2,040点之下即有明显动作，使得中线大盘仍维持相对弱平衡格局。

周技术指标中，MACD指标，KDJ继续小幅上扬，尚未遭到破坏，周BOLL线中轨位于下移至2,047点，股指对其未能形成有效突破，由于本周沪指收出阴线，周趋向指标虽继续走高但与大盘背离，对后市的研判意义降低。

观察截止本周的月线状况，近似小十字星，震荡幅度仍处于持续收窄中，2,040点处的5月均线成为研判后市走向的重要指标，若接下来的7月份，股指反复跌破该位，则再度考验甚至跌破2,000点的可能性会大增，多头努力营造的缓步横移以期步出中长期下跌通道的走势仍是如履薄冰。（完）

(审校 黄凯)

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