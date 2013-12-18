沪综指七连跌 续创一个月收盘新低

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透北京12月18日 -中国股市沪综指周三连续第七日下跌，并续创一个月收盘新低。分析师表示，股市继续缩量下行，创业板领跌，但今日跌势趋缓显示做空力量已经开始衰竭，料后市有可能出现反弹行情。
沪综指.SSEC收报2,148.285点，微跌2.794点或0.13%，此前收盘低点为11月15日的2,135.83点。上证A股今日成交额553亿元人民币，上日为668亿元，此前成交低位为7月9日的521亿元。
“创业板领跌预示投机性资金正在退场，做空力量衰竭到极致，跌无可跌还是要回升。”西南证券首席策略分析师张刚称，今日银行地产板块的止跌回稳表明其内在价值开始体现，投资性资金开始进场。
创业板指数收跌0.921%，前期活跃的创业板明星股出现大幅下跌，其中华谊兄弟(300027.SZ)收于跌停板。
周三美联储(FED)将宣布其政策决定，外界对于其是否缩减刺激政策仍持不同观点，国内不少投资者今日亦存观望情绪。不过张刚表示，QE（量化宽松）退出对金融市场的影响呈现出递减效应，由于此前市场已有预期，因此当政策真正来临时可能效应并不如预期的明显。
沪深300指数.CSI300收报2,357.226点，涨0.04%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,366.4点，涨0.26%，成交352,654手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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