沪综指七连跌 续创一个月收盘新低

路透北京12月18日 -中国股市沪综指周三连续第七日下跌，并续创一个月收盘新低。分析师表示，股市继续缩量下行，创业板领跌，但今日跌势趋缓显示做空力量已经开始衰竭，料后市有可能出现反弹行情。

沪综指.SSEC收报2,148.285点，微跌2.794点或0.13%，此前收盘低点为11月15日的2,135.83点。上证A股今日成交额553亿元人民币，上日为668亿元，此前成交低位为7月9日的521亿元。

创业板指数收跌0.921%，前期活跃的创业板明星股出现大幅下跌，其中华谊兄弟(300027.SZ)收于跌停板。

周三美联储(FED)将宣布其政策决定，外界对于其是否缩减刺激政策仍持不同观点，国内不少投资者今日亦存观望情绪。不过张刚表示，QE（量化宽松）退出对金融市场的影响呈现出递减效应，由于此前市场已有预期，因此当政策真正来临时可能效应并不如预期的明显。