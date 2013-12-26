版本:
中国
中国财经 | 2013年 12月 26日 星期四 15:13 BJT

沪综指收跌创逾四个月新低

路透北京12月26日 -中国股市沪综指周四收跌1.6%至逾四个月新低。分析师指出，今日大盘弱势走低，有色、煤炭等周期性行业板块明显弱势并领跌大盘，短期资金紧张局面未有改善，料后市仍处于弱势调整格局。

沪综指.SSEC收报2,073.099点，跌33.255点或1.58%，此前收盘低点为8月23日的2,057.46点。上证A股今日成交额666亿元人民币，上日为580亿元。

“市场调整的压力还是来自于流动性。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。

他认为，短期经济回落和流动性偏紧的双重因素均对周期性相关行业股票造成压力，后期该板块仍将处于下滑过程中。

华创证券策略分析师胡国鹏认为，今日央行逆回购落空，造成资金全方位紧张。央行公开市场今日未有逆回购操作。

沪股广晟有色(600259.SS) 收跌5.39%报37.71元，潞安环能(601699.SS)收跌4.93%至10.22元。

沪深300指数.CSI300收报2,265.334点，跌1.73%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,287.8点，跌1.17%，成交656,318手。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐