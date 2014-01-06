沪综指收跌1.8%至五个月新低

路透北京1月6日 -中国股市沪综指周一收跌1.8%至五个月新低。分析师指出，今日市场低开低走，个股出现普跌局面，本周密集的新股发行及监管影子银行消息对资金面和心理面造成一定压力，另海外市场股指普跌亦对市场造成拖累，料后市继续维持弱势。

沪综指.SSEC收报2,045.709点，跌37.428点或1.80%，此前最低收盘为去年8月8日的2,044.90点，上证A股今日成交额727亿元人民币，上日为722亿元。

“最近IPO重启的发行节奏太快了，基本上每天都有数只新股发行，这样的话对心理层面和资金层面都有一个比较大的冲击。”方正证券策略分析师陈敏认为。

他表示，新股发行对市场的影响主要是通过资金层面来传导，根据申购新股所对应持有市值的新政策，投资者持有的市值可以重复使用以申购多只新股，此举减轻了投资者持有二级市场市值的压力。

中国深圳证券交易所周一公告，11家公司披露了招股书，至此IPO重启以来，目前共有26家公司获得批准后开始招股。

中信证券高级策略分析师张群表示，市场流传的107号文对市场的影响偏负面，但影响程度仍需等待具体条款的出台。

第一财经日报周一报导引述知情人士透露，一份旨在厘清影子银行概念，明确影子银行监管责任分工，以及完善监管制度的文件已于近日正式下发。

沪深300指数.CSI300收跌2.28%，走势弱于大盘。民生银行(600016.SS)报收7.39元，跌2.89%。

沪深300指数.CSI300收报2,238.637点，跌2.28%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,242.8点，跌2.36%，成交623,660手。(完)

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