沪综指再创逾五个月收盘新低

路透北京1月9日 -中国股市沪综指周四再创逾五个月收盘新低。分析师表示，今日公布的CPI数据优于预期，以及创业板指数冲击新高对市场一度有所提振，但仍未能抵消新股密集发行造成的资金分流压力，大盘冲高后震荡回落，料短期继续弱势调整。

沪综指.SSEC收报2,027.622点，跌16.718点或0.82%，此前最低收盘为去年8月2日的2,025.65点。上证A股今日成交额675亿元人民币，上日为628亿元。

“影响大盘的还是IPO，IPO密集扎堆发行给市场造成压力，主要是发行的密集程度超出市场预期，导致市场持续承压，资金分流明显。”中银国际证券策略分析师周荣华称。

昨晚至今日，13家公司陆续发布招股说明书，这是IPO开闸以来第七批发行公司；至此，本月新股发行数量达到50家。

他表示，今日公布宏观经济数据虽优于预期，但此前发布的工业企业利润数据显示工业部门的利润短期难以改善，企业盈利仍处于回落过程中，市场预期难以扭转。

中国国家统计局周四公布，12月同比下降1.4%，环比则持平。PPI自2012年3月收缩以来，至今始终在负值徘徊，但2013年下半年来跌幅呈现缩窄的趋势，去年全年PPI同比则下降1.9%。

沪深300指数.CSI300收报2,222.451点，跌0.87%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,227点，跌0.71%，成交687,818手。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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