沪综指收跌 再创五个半月新低

路透北京1月13日 -中国股市沪综指周一小幅收跌，再创五个半月新低，证监会有关加强IPO监管的新举措仍难挽大盘弱势。分析师表示，大盘继续弱势下行并呈普跌格局，短期料击穿2,000点以后会出现小幅反弹。

沪综指.SSEC收报2,009.564点，跌3.734点或0.19%，此前最低收盘为去年7月31日的1,993点，上证A股今日成交额555亿元人民币，上日为609亿元。

“从市场运行惯性来说，短期内下跌接近尾声，在击穿2,000点的整数关口后，大盘可能会出现小的反弹。”方正证券策略分析师陈敏称。

他认为，周日出台的IPO监管举措影响不大，但是在向好的方向发展，后面若有更多利好政策配合的话，市场短线反弹或可预期。

中国证监会周日晚间发布最新监管措施称，将对询价、路演过程进行抽查，发现发行人和主承销商在路演推介过程中使用除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息的，中止其发行。随后五家公司宣布暂缓新股发行或推迟刊登发行公告。

上证能源等权指数.SSEESEWI今日收跌0.77%，走势弱于大盘。广汇能源(600256.SS)跌停，收报7.36元。

沪深300指数.CSI300收报2,193.679点，跌0.51%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,203.2点，跌0.46%，成交600,327手。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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