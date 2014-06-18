沪综指收跌连续第二日下挫 新股申购踊跃致市场资金分流

中国国家统计局一季度经济运行情况发布会要点摘录
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。
路透北京6月18日 - 中国股市沪综指周三收跌并连续第二日下挫。今日IPO重启后的首批新股开始申购，因发行市盈率普遍低于行业均值，市场申购踊跃。分析师指出，目前市场打新、炒新热情较高，有望形成新的热点和赚钱效应，对二级市场资金分流压力较大，料短期大盘仍将维持区间震荡。
沪综指.SSEC收报2,055.519点，跌11.179点或0.54%，上证A股今日成交额704亿元人民币，上个交易日为708亿元。
“IPO肯定还是短期拖累市场，反正短期市场政策面的利好该反映的也反映了。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。
根据发行日程安排，今日有四只新股联明股份(603006.SS)、龙大肉食(002726.SZ)、雪浪环境(300385.SZ)和飞天诚信(300386.SZ)集中申购。
创业板指数P收跌0.976%，走势弱于大盘；天奇股份(002009.SZ)收跌8.58%。
沪深300指数.CSI300收报2,160.239点，跌0.43%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,158.6点，跌0.45%，成交217,753手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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