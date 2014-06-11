沪综指微收升至一个半月新高 MSCI指数未纳入A股难阻反弹

路透北京6月11日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，并创一个半月收盘新高。分析师指出，今日MSCI明晟公司未将中国A股纳入新兴市场指数，对市场预期产生较大影响，但短期包括定向降准等信息面利好集中爆发，仍提振大盘连三日反弹，预计短线仍将回归区间震s荡行情。

沪综指.SSEC收报2,054.948点，涨2.416点或0.12%，此前收盘高点为4月24日的2,057.03点；上证A股今日成交额631亿元人民币，上日为653亿元。

“有利好，利好程度有限，我觉得就是一个鸡肋行情。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示，从现在的情况来看，估计市场仍将重新回归区间震荡行情。

他并认为，国外资金进入中国A股市场对流动性的要求较高，因为要求股票流通盘足够大，如果中国纳入新兴市场指数将对权重股产生利好。

全球领先的指数和投资决策工具提供商--MSCI明晟公司(MSCI.N)周三宣布，MSCI将不会按原计划把中国A股纳入新兴市场指数.MSCIEF，但仍保留A股在其审核名单上，作为2015年度评审的一部分。

上证金融地产行业指数.SSEFN收跌0.45%，走势弱于大盘。

沪深300指数.CSI300收报2,160.766点，跌0.02%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,152.0点，跌0.13%，成交572,999手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。