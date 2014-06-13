沪综指收升至近两个月新高 经济显企稳迹象提振大盘

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京6月13日 - 中国股市沪综指周五收升至近两个月新高。分析师指出，近日公布的中国经济数据印证国内经济总体正在企稳，今日在银行等权重板块领涨效应下，大盘继续反弹之路。
沪综指.SSEC收报2,070.715点，涨19.002点或0.93%，此前收盘高点为4月22日的2,072.83点；该指数全周上涨2.01%，亦创下4月中以来最大单周涨幅。上证A股今日成交额825亿元人民币，较上日的692亿元增近两成。
“我觉得5月数据比预期要好，印证5月经济出现阶段性企稳，提振大盘。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
中国国家统计局周五公布，5月工业增加值同比增长8.8%，社会消费品零售总额同比增长12.5%，1-5月固定资产投资同比增长17.2%。工业增加值同比增速与预期持平，社会消费品零售总额和固定资产投资同比增速高于预估值。
肖世俊还指出，昨日公布的5月货币信贷数据好于预期，显示银行业风险偏好有所加强，信贷投放量扩张，短期对银行盈利较为有利，这可能是今日大多银行股走势较强的原因之一。
上证银行股指数.SSEBKI收涨1.53%，平安银行(000001.SZ)收盘劲扬4.22%。
沪深300指数.CSI300收报2,176.242点，涨1.06%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,175.6点，涨1.17%，成交779,227手。（完）
(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
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