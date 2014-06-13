版本:
中国
中国财经 | 2014年 6月 13日 星期五 15:16 BJT

沪综指收升至近两个月新高 经济显企稳迹象提振大盘

路透北京6月13日 - 中国股市沪综指周五收升至近两个月新高。分析师指出，近日公布的中国经济数据印证国内经济总体正在企稳，今日在银行等权重板块领涨效应下，大盘继续反弹之路。

沪综指.SSEC收报2,070.715点，涨19.002点或0.93%，此前收盘高点为4月22日的2,072.83点；该指数全周上涨2.01%，亦创下4月中以来最大单周涨幅。上证A股今日成交额825亿元人民币，较上日的692亿元增近两成。

“我觉得5月数据比预期要好，印证5月经济出现阶段性企稳，提振大盘。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

中国国家统计局周五公布，5月工业增加值同比增长8.8%，社会消费品零售总额同比增长12.5%，1-5月固定资产投资同比增长17.2%。工业增加值同比增速与预期持平，社会消费品零售总额和固定资产投资同比增速高于预估值。

肖世俊还指出，昨日公布的5月货币信贷数据好于预期，显示银行业风险偏好有所加强，信贷投放量扩张，短期对银行盈利较为有利，这可能是今日大多银行股走势较强的原因之一。

上证银行股指数.SSEBKI收涨1.53%，平安银行(000001.SZ)收盘劲扬4.22%。

沪深300指数.CSI300收报2,176.242点，涨1.06%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,175.6点，涨1.17%，成交779,227手。（完）

(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐