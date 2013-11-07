沪综指连两日小幅收跌 观望情绪仍浓令成交淡静

路透北京11月7日 -中国股市沪综指周四连续第二日收盘小跌。分析师表示，市场资金面依然偏紧，而三中全会召开在即和经济数据公布已经临近，投资者无心大动干戈，因此观望气氛占据主导，大盘维持盘整格局。

沪综指.SSEC收报2,129.4点，跌10.207点或0.48%；上证A股今日成交额为700亿元人民币，上日为863亿元。

“市场对政策预期的明朗化有一个观望的情绪，反映在盘面上就是量能萎缩，指数盘整。”中银国际证券策略分析师周荣华表示，周末即将迎来十八届三中全会的召开，另外周末将公布10月份的经济数据，市场普遍存在等待观望的情绪。