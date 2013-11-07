沪综指连两日小幅收跌 观望情绪仍浓令成交淡静

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京11月7日 -中国股市沪综指周四连续第二日收盘小跌。分析师表示，市场资金面依然偏紧，而三中全会召开在即和经济数据公布已经临近，投资者无心大动干戈，因此观望气氛占据主导，大盘维持盘整格局。
沪综指.SSEC收报2,129.4点，跌10.207点或0.48%；上证A股今日成交额为700亿元人民币，上日为863亿元。
“市场对政策预期的明朗化有一个观望的情绪，反映在盘面上就是量能萎缩，指数盘整。”中银国际证券策略分析师周荣华表示，周末即将迎来十八届三中全会的召开，另外周末将公布10月份的经济数据，市场普遍存在等待观望的情绪。
对于央行公开市场周四再度暂停逆回购操作，他认为，逆回购有望持续暂停，因此市场资金依然偏紧，尤其到年末，资金面偏紧的局面将有所加剧，近阶段股市将面临一些压力。
沪深300指数.CSI300收跌0.55%，报2,340.552点；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,345.6点，跌0.43%，成交683,126手。(完)
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路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。