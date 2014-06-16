沪综指续创两个月收盘新高 定向降准惠及股份行激励银行股

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京6月16日 - 中国股市沪综指周一续创两个月收盘新高。分析师指出，近期市场在经济数据偏好、微刺激举措逐步加大的背景下走势较强，而有关定向降准惠及股份制银行的消息，进一步提振市场信心，带动银行等权重板块走强。
沪综指.SSEC收报2,085.983点，涨15.268点或0.74%，此前收盘高点为4月18日的2,097.75点；上证A股今日成交额799亿元人民币，上交易日为825亿元。
“本来市场就表现的还可以，再加上有这样一个消息的进一步的催化，然后行情就出现进一步向上的过程。”方正证券策略分析师陈敏表示。
中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。
陈敏还指出，定向降准惠及股份制银行对银行股形成利好，且银行板块整体估值偏低，具有走强基础，但在宏观经济整体下行，后期大规模刺激政策难以出现，定向降准释放资金规模有限的大环境下，银行股行情恐难持续。
上证银行股指数.SSEBKI收涨1.36%，民生银行(600016.SS)收盘劲扬3.09%。
沪深300指数.CSI300收报2,191.855点，涨0.72%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,189.6点，涨0.59%，成交520,376手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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