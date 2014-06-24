沪综指震荡收涨 资金面紧张局面有所缓解

沪综指.SSEC收报2,033.931点，涨9.566点或0.47%，上证A股今日成交额616亿元人民币，上个交易日为577亿元。

她并表示，当前政策面处于真空期，市场更多关注经济基本面和资金面的影响。短期经济是否底部企稳仍需宏观经济数据的进一步验证；由于新股收益依然相对稳定，虽然新股中签率较低，部分资金会继续新股申购或参与新股首日炒作，不会大规模回流二级市场。