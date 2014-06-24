沪综指震荡收涨 资金面紧张局面有所缓解

上海银行拟发不超过200亿元优先股 以补充其他一级资本
路透上海4月24日 - 中国中型银行--上海银行周日晚公告称，拟发行不超过200亿元人民币的优先股，募集资金全部用于补充该行其他一级资本。
路透北京6月24日 - 中国股市沪综指周二震荡收涨，化工、军工类股升幅居前。分析师表示，新股申购资金陆续解冻令前期资金紧张局面有所缓解，但市场整体活跃度有所降低，盘中明显缺乏热点，观望氛围仍然浓厚。
沪综指.SSEC收报2,033.931点，涨9.566点或0.47%，上证A股今日成交额616亿元人民币，上个交易日为577亿元。
“市场没有什么利多和利空，可能相对波动小一点。”信达证券策略分析师胡佳妮称。
她并表示，当前政策面处于真空期，市场更多关注经济基本面和资金面的影响。短期经济是否底部企稳仍需宏观经济数据的进一步验证；由于新股收益依然相对稳定，虽然新股中签率较低，部分资金会继续新股申购或参与新股首日炒作，不会大规模回流二级市场。
军工航天板块午后飙升，航天通信(600677.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报2,144.821点，涨0.50%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,136.4点，涨0.56%，成交543,966手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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