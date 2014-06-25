沪综指缩量收跌 新股即将上市投资者信心显不足

中国钢铁产能过剩的基本面未完全改变 仍需去产能、去杠杆--中钢协
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。
路透北京6月25日 - 中国股市沪综指周三缩量收跌，受有色、化工等权重股整体拖累，大盘低开低走。分析师表示，明天首批新股将上市，市场炒新热情料升温，但对未来经济表现和上市公司业绩的担忧令投资者信心不足，导致股指继续呈弱势震荡格局。
沪综指.SSEC收报2,025.502点，跌8.429点或0.41%，上证A股今日成交额559亿元人民币，上个交易日为616亿元。
“现在大家还是缺乏信心，虽然经济短期可能企稳，但是对三、四季度下行还是比较担忧。”国都证券策略分析师肖世俊称，短期政策处于真空期，上市公司中报亦即将披露，投资者对业绩也有担忧。
他并表示，目前资金对新股兴趣度较高，但新股发行改革后炒作新股风险有所加大，机构投资者炒新行为趋向于更加理性，因此对市场资金分流压力有限。
根据深交所公告，IPO重启后的首批新股将在周四上市，龙大肉食 (002726.SZ)、雪浪环境(300385.SZ)、飞天诚信(300386.SZ) 三只新股将安排在周四上市。市场普遍预期该批新股料获暴炒。
有色金属板块走势明显弱于大盘，其中明泰铝业(601677.SS)跌6.23%报10.54元。
沪深300指数.CSI300 收报2,133.371点，跌0.53%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,125.2点，跌0.43%，成交529,175手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。
路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周一收跌1.4%至逾三个月新低。分析师指出，今日大盘低开后迅速下探并维持低位震荡。盘中个股普跌，尾市在权重股奋力护盘下，跌幅有所收窄。近期国内外市场不确定性风险加大，加之市场热点匮乏，资金避险情绪升温，料大盘将继续震荡寻底。