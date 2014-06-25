沪综指缩量收跌 新股即将上市投资者信心显不足

路透北京6月25日 - 中国股市沪综指周三缩量收跌，受有色、化工等权重股整体拖累，大盘低开低走。分析师表示，明天首批新股将上市，市场炒新热情料升温，但对未来经济表现和上市公司业绩的担忧令投资者信心不足，导致股指继续呈弱势震荡格局。

沪综指.SSEC收报2,025.502点，跌8.429点或0.41%，上证A股今日成交额559亿元人民币，上个交易日为616亿元。

“现在大家还是缺乏信心，虽然经济短期可能企稳，但是对三、四季度下行还是比较担忧。”国都证券策略分析师肖世俊称，短期政策处于真空期，上市公司中报亦即将披露，投资者对业绩也有担忧。

他并表示，目前资金对新股兴趣度较高，但新股发行改革后炒作新股风险有所加大，机构投资者炒新行为趋向于更加理性，因此对市场资金分流压力有限。

根据深交所公告，IPO重启后的首批新股将在周四上市，龙大肉食 (002726.SZ)、雪浪环境(300385.SZ)、飞天诚信(300386.SZ) 三只新股将安排在周四上市。市场普遍预期该批新股料获暴炒。

有色金属板块走势明显弱于大盘，其中明泰铝业(601677.SS)跌6.23%报10.54元。

沪深300指数.CSI300 收报2,133.371点，跌0.53%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,125.2点，跌0.43%，成交529,175手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。