沪综指收涨至一周新高 新股上市带动中小市值个股走势活跃

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京6月25日 - 中国股市沪综指周四收涨至一周新高，IPO重启后首批新股今日上市，市场炒新热情不减。分析师表示，新股上市大涨带动了中小市值个股走势活跃，市场情绪有所转暖，料结构性行情有望延续，但主板市场仍将维持区间震荡格局。
沪综指.SSEC收报2,038.677点，涨13.175点或0.65%，此前收盘高点为6月18日的2,055.52点，上证A股今日成交665亿元人民币，上个交易日为559亿元。
“今天我觉得影响盘面主要还是新股，新股上市比较活跃，新股上市会带动次新股和成长股活跃，整个创业板都反映了。”中银国际证券策略分析师周荣华称。
创业板指数P大幅收涨2.029%，涨幅明显大于沪综指。国脉科技(002093.SZ)、阳谷华泰(300121.SZ)等逾30只个股涨停报收。
他表示，最近出现新股网下申购中签率无法覆盖融资成本的现象，机构可能由打新转向炒新，新股上市遭到暴炒完全在预期中，新股的活跃将继续带动中小市值个股的活跃。
今日首日上市的龙大肉食、雪浪环境(300385.SZ)和飞天诚信(300386.SZ)三只新股以高于发行价两成的上限开盘，其后瞬间再涨一成而达临时停牌线，半小时后复牌又均封死在首日成交价上限，即较发行价涨幅达44%；与此同时，三股换手率均较低。
周荣华并称，临近月底央行公开市场操作保持货币净投放状态，市场流动性相对宽松，二级市场资金面压力并不大。
业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，为自2月中旬重启正回购以来首次暂停；据此计算，本周公开市场将净投放资金120亿元，已连续七周净投放。
沪深300指数.CSI300收报2,149.076点，涨0.74%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,137.2点，涨0.61%，成交600,000手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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