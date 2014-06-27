沪综指收盘小跌 炒新潮带动小盘股和次新股受关注

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透北京6月27日 - 中国股市沪综指周五收盘小跌。分析师指出，今日公布的工业企业利润数据较为平稳，以中国石化(600028.SS)为代表的周期股有所反弹，令大盘走势较为稳定。炒新热潮依然继续，昨上市的龙大肉食(002726.SZ)等三只新股继续涨停，令小盘股、次新股亦受关注。
沪综指.SSEC收报2,036.510点，跌2.167点或0.11%，该指数全周累计上涨0.49%；上证A股今日成交766亿元人民币，上交易日为665亿元。
“中国石化一涨起来就稳住了大盘，但是整个市场的热点还是在小盘股上。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。
昨日上市的三只次新股龙大肉食、雪浪环境(300385.SZ)和飞天诚信(300386.SZ)今日依旧均封死涨停板，三股换手率仍未见大幅放大。而中国石化收涨0.58%。
他并指出，下半年经济在稳增长的政策刺激下有可能稳步回升，但回升的空间不会很大，企业利润整体应该与宏观经济的趋势一致。
中国经济企稳的迹象从统计局周五公布的利润数据略见一斑。1-5月全国规模以上工业企业实现利润数增长9.8%，总体基本平稳，5月当月增速同比增长8.9%，增速比4月回落0.7个百分点。
沪深300指数.CSI300收报2,150.258点，涨0.05%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,140.6点，涨0.14%，成交560,419手。（完）
(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
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