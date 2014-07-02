沪综指连三日反弹创两周收盘新高

路透北京7月2日 - 中国股市沪综指周三连续第三日反弹，并创两周收盘新高，军工板块再度强势领涨。分析师指出，受地缘政治局势影响，军工板块短期成为持续热点。但目前经济只是短期企稳，中长期未见趋势性底部的情况下，市场反弹空间依然有限。

沪综指.SSEC收报2,059.418点，涨9.037点或0.44%，此前收盘高点为6月17日的2,066.83点；上证A股今日成交892亿元人民币，上交易日为834亿元。

“短期一个反弹我觉得主要还是一些政策的推动，反弹的话只是跟上半年相比，在预期方面市场在改善，包括经济数据、包括现在一些政策。”湘财证券策略分析师朱礼旭说。

新股方面炒作则依然火爆，今日首日上市的莎普爱思(603168.SS)、一心堂(002727.SZ)和富邦股份(300387.SZ)开盘后再度上演“秒停”，而在临时停牌半小时复牌后均封死在首日成交价上限，即较发行价涨幅达44%。

朱礼旭并表示，从首发在审企业情况看，大部分待审企业必须在9月之前更新财务报告，估计8月可能会迎来IPO空档期，因此8月次新股行情仍然较为乐观。

中国证监会周二晚间公布首发在审企业情况，截至7月1日，已受理且预先披露首发企业共637家，含已过会企业40家，未过会企业597家；在未过会企业中，属于正常审核状态企业八家，中止审查企业589家。截至目前，本年度首发终止审查企业129家。

受地缘政治局势影响，今日军工板块领涨，其中成发科技(600391.SS)涨停报收。朱礼旭认为，该板块短期仍有上涨动力。

日本周二采取偏离战后和平主义的历史性举措，决定解除自1945年以来禁止向海外派兵的限制。这对日本首相安倍晋三而言是胜利，但却激怒了中国，也让众多日本选民忧心忡忡。

沪深300指数.CSI300收报2,170.867点，涨0.29%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,162.0点，涨0.40%，成交595,036手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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