沪综指小幅收升连四日反弹

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京7月3日 - 中国股市沪综指周四小幅收升，并为连续第四日反弹。今日公布的经济数据继续回暖支撑大盘震荡中小涨。分析师指出，近期盘中热点更加明显，军工、有色板块等走势活跃显示市场重心可能重回主板，短线股指料继续维持反弹格局。
沪综指.SSEC收报2,063.229点，涨3.811点或0.19%，续创两周来新高，此前收盘高点为6月17日的2,066.83点；上证A股今日成交961亿元人民币，上交易日为892亿元。
“（数据显示）经济处在回升的过程中，就意味着整个市场的反弹有一个基本面的支持。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。
他并指出，从4月份开始的一系列稳增长措施使得整个经济得到一定改善，整体看，二季度的数据增速较一季度将有所提升，但升幅有限。
受与制造业关系密切的生产性服务业回暖拉动，中国6月官方非制造业PMI虽小幅回落，但仍处于高位，显示出制造业回升的传导效应，但也反映出房地产走势总体偏淡。汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布的中国6月服务业PMI亦显示，新业务指数升至53.8，为2013年1月以来最高位，就业指数亦回升至三个月高点。
周荣华认为，新股发行定价较低造成新股上市后连续涨停，但如果新股估值水平高于行业平均市盈率以后，涨停潮可能会退潮并引发强烈的抛售行为，对市场造成影响。
新股方面炒作依然火爆，今日首日上市的今世缘(603369.SS)开盘后再度上演“秒停”，在临时停牌半小时复牌后均封死在首日成交价上限，即较发行价涨幅达44%。近日8只已上市新股均涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报2,180.192点，涨0.43%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,168.0点，涨0.39%，成交626,943手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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