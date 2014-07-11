沪综指小幅反弹收升 军工、地产股涨幅居前

路透北京7月11日 - 中国股市沪综指周五小幅反弹收升。近日各地房地产限购松绑消息频出，分析师指出，地产、建筑建材等房地产产业链个股获激励出现上涨，推动股指反弹，而短期半年报业绩情况和政策趋向仍将影响后市走向。

沪综指.SSEC收报2, 046.961点，涨8.619点或0.42%，该指数全周累计下跌0.6%；上证A股今日成交862亿元人民币，上交易日为840亿元。

“今天市场上涨主要是两个因素，一是地产限购松绑逐步放开，整体提振了地产类股的反弹，另一方面是央企混合所有制改革试点推行也激活部分国企蓝筹股。”国都证券策略分析师肖世俊称。

他并表示，本周以来中央默认或者允许地方根据实际情况对房地产限购松绑，但下半年经济稳增长压力仍然较大，仅依靠加大基建投资难以稳定经济增长，预计后市将逐步放松对房地产业限制，并通过金融手段加大对其支持。

据山东齐鲁晚报此前报导，从周四起，济南市的新房与二手房限购政策将全面取消，且本地人和外地人购买均无套数限制，这也标志着实行了3年多的商品房限购政策正式取消，又一城市加入取消限购的大潮。

上证地产类指数.SSEP收涨0.7%，走势强于沪综指，万科A(000002.SZ)收涨1.36%。

肖世俊并认为，混和所有制改革应该会给较大的央企和地方规模较大的国有企业带来政策红利，也会激活具有国资或国企改革概念的相关个股。

国资委今年重点工作之一的混和所有制改革将有进展。中国证券报周五引述消息人士称，央企混合所有制改革将主要采取分批试点的模式，最快下周二将公布第一批试点企业名单。

部分具国资背景的军工、重工个股今日表现突出，其中太原重工(600169.SS)收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报2,148.009 点，涨0.24%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,138.4 点，涨0.21%，成交532,748手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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