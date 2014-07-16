沪综指小幅收跌结束三连涨 中小市值个股普现回调拖累大盘

路透北京7月16日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌，结束此前连续三日上涨。今日公布的中国二季度经济增速等数据对市场影响不大。分析师指出，前期表现强势的个股出现回落，中小市值股票普现回调拖累大盘，料后市仍将处于上下两难的区间震荡行情。

沪综指.SSEC收报2,067.276点，跌3.081点或0.15%，上证A股今日成交1,019亿元人民币，上交易日为1,028亿元。

“市场还是处于鸡肋的行情，就是说在上上下下的区间震荡。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。

他并表示，从数据来看，GDP超预期但需求很疲软，尤其是房地产开发投资同比增速还在回落。在整个经济需求仍疲软的情况下，生产还在持续增加，这种相背离的结果势必增加企业的库存。

受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。

朱礼旭并指出，除业绩压力外，新一轮的打新潮也将分流部分存量资金。

中国证监会周一晚间宣布，已核准12家企业的新股首发申请，其中11家将于下周三周四两日集中申购。

深市创业板指数P收跌1.689%，出现连续下跌走势。开能环保(300372.SZ)、富邦股份(300387.SZ)、巨龙管业(002619.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报2,170.868点，跌0.19%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,163.6点，涨0.01%，成交422,057手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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