沪综指收跌 信用债风险升级与新股IPO将分流资金施压大盘

路透北京7月17日 - 中国股市沪综指周四连续第二个交易日收跌。继超日债后首单本金违约债券隐现，令市场神经再度紧张。分析师指出，经济数据改善后短期难有微刺激政策出台，投资者对政策预期有所减弱，且中报业绩有进一步下滑可能，下周第二批新股申购也将加剧资金分流，令大盘调整压力加大。

沪综指.SSEC收报2,055.591点，跌11.684点或0.57%，创一周最大单日跌幅。上证A股今日成交790亿元人民币，上交易日为1,019亿元，较上一交易日减逾两成。

“信用风险酝酿加上IPO第二批申购的资金分流作用共同构成了市场短期的调整压力。”中银国际证券策略分析师周荣华称，创业板股票价格弹性较大，调整的压力将大于主板，市场整体格局依然将延续调整。

深市创业板指数P收跌0.44%，出现连续下跌走势。德力股份(300359.SZ)、大富科技(300134.SZ)、乐视网(300104.SZ)跌停报收。

中国信用债风险逐步升级，继首现利息支付违约案例后，首单本金违约债券亦隐现。中国民营建筑工程企业--华通路桥集团周三的一纸公告，令市场神经再度紧张。

沪深300指数.CSI300收报2,157.068点，跌0.64%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ4尾盘报2,149.4点，跌0.56%，成交291,279手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。