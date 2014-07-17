沪综指收跌 信用债风险升级与新股IPO将分流资金施压大盘

北京市严禁擅自改变产业项目规划用途作居住使用--央视
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。
路透北京7月17日 - 中国股市沪综指周四连续第二个交易日收跌。继超日债后首单本金违约债券隐现，令市场神经再度紧张。分析师指出，经济数据改善后短期难有微刺激政策出台，投资者对政策预期有所减弱，且中报业绩有进一步下滑可能，下周第二批新股申购也将加剧资金分流，令大盘调整压力加大。
沪综指.SSEC收报2,055.591点，跌11.684点或0.57%，创一周最大单日跌幅。上证A股今日成交790亿元人民币，上交易日为1,019亿元，较上一交易日减逾两成。
“信用风险酝酿加上IPO第二批申购的资金分流作用共同构成了市场短期的调整压力。”中银国际证券策略分析师周荣华称，创业板股票价格弹性较大，调整的压力将大于主板，市场整体格局依然将延续调整。
深市创业板指数P收跌0.44%，出现连续下跌走势。德力股份(300359.SZ)、大富科技(300134.SZ)、乐视网(300104.SZ)跌停报收。
中国信用债风险逐步升级，继首现利息支付违约案例后，首单本金违约债券亦隐现。中国民营建筑工程企业--华通路桥集团周三的一纸公告，令市场神经再度紧张。
沪深300指数.CSI300收报2,157.068点，跌0.64%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ4尾盘报2,149.4点，跌0.56%，成交291,279手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三连四日收跌，再创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌，尾市股指获护盘缩减部分跌幅。监管加强、国际市场避险情绪提升和大宗商品价格急跌等多个因素，令市场风险集中释放。目前技术面形态已经走弱，料后市仍有探底过程。