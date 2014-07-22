沪综指收升1% 创一个半月最大单日涨幅

路透北京7月22日 - 中国股市沪综指周二收升1%创一个半月最大单日涨幅，昨日LME三个月期铝收涨至16个月最高水平，刺激以铝业个股为首的有色金属板块大涨，新能源汽车板块亦升幅居前。分析师指出，今日市场人气有所回升，料短线继续反弹概率较大。

沪综指.SSEC收报2,075.481点，涨21.002点或1.02%，此前最大单日涨幅为6月10日1.08%；上证A股今日成交986亿元人民币，上交易日为756亿元，较前一交易日大增三成。

“最近大盘的振幅越来越弱，我觉得大盘开始面临方向性的选择，可能就是一个三角型态的突破。”信达证券策略分析师谷永涛称。

他表示，整个全球经济逐渐回暖，资金有向大宗商品市场回流的势头，另外现在国内外铝产量有所减少，库存下降造成全球铝价格价格上升，带动铝行情的爆发，同时也带动了整个A股有色板块的复苏。

昨日，LME三个月期铝收盘涨至每吨2,020美元，最高触及2,021.50美元，达到16个月最高水平，较2月低点反弹超20%，一举冲进牛市区域。另据上证报报导，关于有色品种的资源税改革正在加紧推进，方案为从量计征改为从价计征，最晚或在明年出台。

中孚实业(600595.SS)、南山铝业(600219.SS)、明泰铝业(601677.SS)、闽发铝业(002578.SZ)集体涨停。

据报导，国务院办公厅近日印发《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，部署进一步加快新能源汽车推广应用，缓解能源和环境压力，促进汽车产业转型升级。《意见》对于加快新能源汽车应用提出6个方面25条具体措施。

长城汽车(601633.SS)收涨7.76%，江淮汽车(600418.SS)收涨5.09%。

沪深300指数.CSI300收报2,192.698点，涨1.22%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ4尾盘报2,186.0点，涨1.31%，成交645,886手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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