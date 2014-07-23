沪综指收升至逾一个月新高

路透北京7月23日 - 中国股市沪综指周三小幅收升至逾一个月新高，惟上档压力渐增，多数个股冲高回落。分析师指出，今日银行地产等权重股持续上涨支撑大盘反弹，但主板与创业板的行情有所分化，增量资金有限，料可能难以支持大盘继续上涨。

沪综指.SSEC收报2,078.489点，涨3.008点或0.14%，此前收盘高点为6月16日2,085.98点；上证A股今日成交1,066亿元人民币，上交易日为986亿元。

“现在市场我觉得整体上还是区间震荡，周期性股票有一定的上涨，但多数还是冲高回落的，上涨的动力比较缺乏。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。

他认为，政策面对周期性行业出台的一些利好政策推动此轮周期股上涨，同时从中小板股票中逐步撤离的资金也选择流入大盘蓝筹股进行避险，因此在中小板调整压力较大的时候资金将会进入低估值的周期性股票中。

上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.74%，走势强于大盘。深市创业板指数P则收跌2.727%。

朱礼旭并表示，第二批新股的发行价依然较低，延续了上一批新股的特征，有利于市场打新炒新行情的延续，但资金价格走高对利用杠杆拆借资金进行打新的投资者有所影响。

今明两天，第二批获得批文的10只新股集中申购，资金价格也应声而起。今日上海国债逆回购1天期品种GC001年化利率的收盘前一度超过10%，其他短期品种亦有小幅上涨，同时深圳国债逆回购1天期品种R001年化利率也达到8%以上。

沪深300指数.CSI300收报2,197.833点，涨0.23%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ4尾盘报2,188.6点，涨0.10%，成交594,370手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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