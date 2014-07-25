沪综指收升1%至逾三个月新高 有色钢铁带动大盘四连涨

沪综指.SSEC收报2,126.614点，涨21.552点或1.02%，此前收盘高点为4月14日的2,131.54点；本周累计上涨3.28%，创三个半月来最大单周涨幅。上证A股今日成交1,113亿元人民币，上交易日为1,285亿元。

他表示，虽然当前经济出现企稳态势，但企业盈利回落下滑压力仍较大，所有板块尤其是周期蓝筹股集体上涨不太现实，银行、地产板块估值仍然较低，后续仍有估值修复过程，但大盘续升空间有限。而煤炭、钢铁板块基本面依然较差，不具备持续走强的基础。