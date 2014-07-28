沪综指早盘放量收升2% 受蓝筹股带动一度创逾七个月新高

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海7月28日 - 中国股市沪综指周一早盘放量收升2%，盘中一度创逾七个月新高。分析师指出，最新经济数据释放复苏信号，沪港通和国企改革等利好预期为蓝筹股不断制造股价反弹的理由，今日银行券商等蓝筹股板块继续发力，推动大盘上冲，沪市A股半日成交额已相当于上日全天。
沪综指.SSEC早盘收报2,170.688点，大涨44.074点或2.07%；盘中最高涨2.58%至2,181.496点，此前盘中高点为去年12月16日的2,201.70点。上证A股早盘成交1,113亿元人民币，上交易日全日为1,113亿元。
“周期股的轮动上涨，前几周都有所体现，今天只是跑快了一些。”华泰证券分析师周林指出，经济数据向好为股市反弹提供了良好环境，沪港通和国资改革等事件性因素持续刺激大盘。
不过他担心，上午大盘发力过猛，下午股指估计会在高位稳固。
上证银行股指数.SSEBKI早盘收涨4.51%，其中交通银行(601328.SS)大涨9.38%，该股稍早曾至涨停。而蓝筹股的标杆指数--沪深300指数.CSI300早盘收升2.45%。
两位熟悉情况的消息人士上周五对路透表示，交通银行(3328.HK)已上报“实施混合所有制”的申请，目前在等待相关部门的批准，这将开国有银行试点的先河。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。