沪综指收升2.4%至七个半月新高

路透北京7月28日 - 中国股市沪综指周一大幅收升2.4%并创七个半月新高。今日有色金属、银行板块继续发力，带动大盘连续第五日上涨。分析师指出，市场依然延续了主板强势的格局，股指突破前期密集区后方向逐渐明朗，后市料将延续震荡上行，但短线不排除出现高位震荡。

沪综指.SSEC收报2,177.948点，涨51.334点或2.41%，创逾四个月最大单日涨幅，此前收盘高点为去年12月13日的2,196.07点；上证A股今日成交1,802亿元人民币，上交易日为1,113亿元，此前成交金额高点为去年9月11日1,954亿元。

“今天主要还是权重板块推动指数的上涨，而且是一举冲击了年内的高点。”首创证券策略分析师邵帅称。

他表示，上周开始低估值的板块被激活给市场给来了一定的赚钱效应，部分新股解冻资金短期选择留在场内继续配置低估值品种。同时投资者对沪港通的预期较高，市场中有折价的低估值的蓝筹品种继续受到了资金追捧，成为蓝筹股近期上涨的主要因素。

他并指出，目前宏观经济继续企稳，从整个制度层面上，与之配合的政策继续推进使改革相关的红利逐步释放，成为中长期推进市场持续向好的因素。

中国国家统计局周日公布，1-6月，全国规模以上工业企业实现利润总额28,649.8亿元人民币，同比增长11.4%，增速比1-5月提高1.6个百分点，主要受汽车制造业、计算机通信和电子设备制造业等行业拉动。

上证银行股指数.SSEBKI收涨4.91%，交通银行(601328.SS)、豫光金铅(600531.SS)均涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报2,323.897点，涨2.81%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ4尾盘报2,333.8点，涨3.07%，成交872,105手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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