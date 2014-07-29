沪综指连续第六日收升 短线累积涨幅已大盘中震荡加剧

路透北京7月29日 - 中国股市沪综指周二连续第六日收升，续创七个半月新高。今日股指冲高回落，尾盘缩减涨幅，盘中震荡开始加剧，各板块走势有所分化。分析师指出，大盘短线累积涨幅已大，可能将出现回调，但中期依然有望继续向上拓展空间。

沪综指.SSEC收报2,183.192点，涨5.244点或0.24%，此前收盘高点为去年12月13日的2,196.07点；上证A股今日成交1,590亿元人民币，上交易日为1,802亿元。

“今天的盘面我觉得是昨天盘面的延续，只不过情绪没那么高涨了。”信达证券策略分析师谷永涛称。

他表示，A股市场估值与全球主要资本市场相比偏低，沪港通将引入看好中国市场的境外投资者，同时棚户区改造和银行混合所有制改革也为行情进一步发展提供了动力。

上证银行股指数.SSEBKI收涨0.71%，交通银行(601328.SS)收涨6.64%。

针对媒体报导，以资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周一回应称，正在积极研究深化混合所有制改革、完善公司内部治理机制的可行方案，以此推动交行改革的深化，强化风险管控与责任约束机制，激发经营活力和市场竞争力。

沪深300指数.CSI300收报2,331.369点，涨0.32%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ4尾盘报2,342.4点，涨0.31%，成交661,154手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。