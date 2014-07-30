沪综指小幅收低终止六连涨 地产、电力板块出现回调拖累大盘

路透北京7月30日 - 中国股市沪综指周三小幅收低，终止此前连续六天上涨。今日股指受中石油、中石化冲高带动盘中冲击年内高点2,194.57点，但板块分化特征明显，地产、电力板块走弱对大盘形成拖累。分析师指出，周永康事件对石油石化板块的市场预期有所改善，但该板块成长性较差，难以带动大盘持续走强。

沪综指.SSEC收报2,181.243点，跌1.949点或0.09%，上证A股今日成交1,494亿元人民币，上交易日为1,590亿元。

“我觉得整体上升空间比较有限，现在这个市场最多就能回到今年年初调整之前的水平，再往上的话没有那么大的动力。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。

他表示，短期权重股上涨的动力逐渐减弱，此轮权重股上涨主要体现轮动的特点，持续性较差，后期走强仍需要具体政策的配合，故大盘整体上涨动力并不充足。

他并认为，市场预期中石油、中石化在周永康事件后公司管理层和财务上可能将会得到改善。但石油石化行业不会有很高的成长性，且国家将对垄断性行业引入市场竞争的政策可能对两公司的业绩有所拖累。

今日石油、石化板块集体拉升，中国石油(601857.SS)收涨3.08%、中国石化(600028.SS)收涨1.16%。上证地产类指数.SSEP收跌2.17%，保利地产(600048.SS)大跌5.46%收报5.89元。

周二召开的中国中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。

中国新华社周二报导称，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据《中国共产党章程》和《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》的有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。

沪深300指数.CSI300收报2,322.011点，跌0.40%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ4尾盘报2,329.8点，跌0.38%，成交693,418手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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