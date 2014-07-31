沪综指收升续创七个半月新高 本月涨7.5%创19个月最大单月涨幅

路透北京7月31日 - 中国股市沪综指周四收升并续创七个半月新高，钢铁及矿业板块领涨。分析师指出，本周大盘经历大幅上涨后，已进入了强势整巩的过程中，其后受基本面要素的推动有望延续上涨格局，蓝筹股仍然是行情的主导板块。

沪综指.SSEC收报2,201.562点，涨20.319点或0.93%，此前收盘高点为去年12月11日的2,204.17点；7月累计上涨7.5%，创19个月最大单月涨幅；上证A股今日成交1,323亿元人民币，上交易日为1,494亿元。

“从目前这种震荡格局来看，是属于比较强势的震荡。”中银国际证券策略分析师周荣华称。

他表示，二季度经济数据明显改善，政策层面央行延续了定向宽松的趋向，流动性依旧保持比较宽松，沪港通的政策红利依旧对市场的中级反弹形成支撑。

他并认为，管理层对房地产市场调控的思路正发生明显的变化，已开始通过房产税等市场化手段建立长效调控机制，中长期会对需求产生一定的抑制，对行业将产生一定的负面效应。

周三召开的中国国务院常务会议讨论了《不动产登记暂行条例（征求意见稿）》，该条例强调已经发放的权属证书继续有效、已经依法享有的不动产权利不因登记机构和程序的改变而受影响。按照立法程序要求，将征求意见稿向社会公开征求意见。

酒钢宏兴(600307.SS)、金瑞矿业(600714.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报2,350.251点，涨1.22%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ4尾盘报2,365.0点，涨1.45%，成交736,599手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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