沪综指收跌 汇丰服务业PMI降至历史最低水准拖累大盘走低

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京8月5日 - 中国股市沪综指周二收跌，今日汇丰发布的中国7月服务业PMI降至有纪录以来最低水准，拖累大盘走低，券商、有色等前期强势股跌幅居前。分析师指出，场内资金在主板与创业板之间流动，蓝筹股料经过调整后仍有上涨动力，创业板个股则由于业绩预期不佳面临调整压力。
沪综指.SSEC收报2,219.945点，跌3.386点或0.15%，上证A股今日成交1,413亿元人民币，上交易日为1,399亿元。
”连续涨这么长时间，调一调也还正常，今天汇丰PMI数据也不好，砸一砸也还可以理解。”信达证券策略分析师谷永涛称。
他表示，疲弱的中国服务业数据对市场造成拖累，另外央行开始正回购，市场忧虑资金面可能开始紧张，引发投资者避险情绪有所释放。
汇丰（HSBC）/Markit周二联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)CNPMIS=ECI降至50.0，较上月创下的15个月高位53.1大幅回落，且为自2005年11月开始该调查以来的最低水平。
备受瞩目的中国央行周二公开市场操作尘埃落定，银行间债市现券和IRS却未起大的波澜。因在14天期正回购继续取代28天品种后，利率与上次持平基本符合市场预期，二级部分利率债收益率虽升，而幅度极为有限。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌1.05%；深市创业板指数P收涨2.321%，走势强于大盘。
沪深300指数.CSI300收报2,369.353点，跌 %；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ4尾盘报2,375.8点，跌0.39%，成交799,752手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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