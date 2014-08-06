沪综指连续第二日收跌 个股走势现分化大盘震荡加剧

3月香港净流入内地黄金量按月激增1.33倍 为10个月以来最多
路透香港4月25日 - 香港政府统计处周二数据显示，今年3月自香港流入中国内地的黄金量，按月激增1.33倍，连续两个月回升，且为10个月以来最多。
路透北京8月6日 - 中国股市沪综指周三连续第二日收跌，个股走势出现分化大盘震荡明显加剧。分析师指出，目前权重股的上涨可能已经进入后半段，市场重心开始转向业绩超预期个股，短期虽存在一定上涨惯性，但上档面临的压力会越来越大。
沪综指.SSEC收报2,217.465点，跌2.480点或0.11%，上证A股今日成交1,402亿元人民币，上交易日为1,413亿元。
”市场在昨天的调整之后，今天的盘面出现反复，我觉得这段市场肯定要反复的，特别是在顶部区域的时候。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。
他表示，短期大盘进入前期顶部区域，热点由之前的成长股转向业绩超预期个股，钢铁行业中期业绩有所改善，原材料价格的下跌使得钢铁行业毛利率提升，钢铁股成为近期大盘上涨的主力军。
今日钢铁、有色板块继续维持强势，中国铝业(601600.SS)收报涨停；包钢股份(600010.SS)收涨7.24%，福日电子(600203.SS)则收跌5.95%。
沪深300指数.CSI300收报2,363.221点，跌0.26%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ4尾盘报2,364.0点，跌0.32%，成交846,183手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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