沪综指收低1.3% 创七周最大单日跌幅

路透北京8月7日 - 中国股市沪综指周四收低1.3%创七周最大单日跌幅，并连续第三日下跌，短线调整压力加大。分析师指出，在流动性充裕和外部资金没有发生变化的背景下，调整后整个反弹格局有望进一步延伸，但需注意主板和创业板之间的轮动效应。

沪综指.SSEC收报2,187.669点，跌29.796点或1.34%，此前最大单日跌幅为6月19日的1.55%；上证A股今日成交1,371亿元人民币，上交易日为1,402亿元。

“上证指数突破2,200点以后，面临2,250一线去年下半年的压力位，出现震荡调整属正常现象。”中银国际证券策略分析师周荣华称，大盘在调整过程板块的轮动效应较为有序，没有出现热点收窄，盈利效应渐失的现象，因此仍处于正常回调过程中。

他表示，本轮行情属于流动性充裕推动下的低估值股票修复行情，受益的股票多是高弹性的周期性品种，煤炭、有色、钢铁等高弹性周期股具有超跌反弹动力，但基本面并未明显改善，因此行情持续性不强。

锌业股份(000751.SZ)跌停报收，盛屯矿业(600711.SS)收跌8.52%，安源煤业(600397.SS)收跌7.32%。

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币14天期正回购操作，路透计算显示，本周公开市场将净回笼200亿元，为连续第二周净回笼。

沪深300指数.CSI300收报2,327.457点，跌1.51%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ4尾盘报2,332.8点，跌1.47%，成交829,269手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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