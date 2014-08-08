沪综指收升终结三连跌 科技股引领大盘反弹

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海8月8日 - 中国股市沪综指周五收市小涨，终结三连跌。分析师指出，经过近日的调整，盘中获利回吐压力有所减弱，今日新出炉的超预期中国贸易数据给市场增加些许信心，大盘在科技媒体股的引领下，出现小幅反弹。
沪综指.SSEC收报2,194.425点，涨6.756点或0.31%，本周累计涨0.42%；上证A股今日成交1,096亿元人民币，上交易日为1,371亿元。
“连跌三天了，跌得差不多了，再下跌图形就难看了。”华泰证券分析师周林指出，今日公布的贸易数据较好，给投资者增加一些信心。
受海外发达经济体复苏以及国内稳外贸政策的拉动，中国7月出口增速重回双位数并创15个月高点，当月贸易顺差亦创下历史新高，7月贸易顺差473亿美元，路透预估为顺差270亿美元。
他预计，大盘本轮反弹尚未结束，一旦外围资金入场加速，股指很快会结束调整，继续上涨。
因媒体报导国家发改委将在云计算、物联网、电子商务等领域研究出台一批重大产业政策，科技媒体股走势较强。上证380信息技术指数.SSE380ITI收升1.49%。
沪深300指数.CSI300收报2,331.134点，涨0.16%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ4尾盘报2,336.6点，涨0.07%，成交678,376手。（完）
(发稿 林琦；审校 林高丽)
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