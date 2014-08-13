沪综指小幅收升 经济数据不振大盘震荡加剧

路透北京8月13日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，今日公布的7月信贷数据明显低于市场预期，大盘承压快速走跌，但午后回升尾盘收红。分析师指出，经济数据疲软将对市场产生较大的下行压力，但股指大幅调整的空间也有限，后市应密切注意权重股和政策走向的变化。

沪综指.SSEC收报2,222.877点，涨1.282点或0.06%，盘中振幅达1.3%，上证A股今日成交1,462亿元人民币，上交易日为1,322亿元。

“上午的数据我觉得应该是比较重要的一个因素。”湘财证券策略分析师朱礼旭指出。

他认为，信贷数据明显低于预期表明整个经济需求仍不旺盛，二季度以来政策频出后经济依然相对疲软，如果三季度经济数据依然难有起色，市场可能将对政策有效性产生质疑。不过目前较低的通胀水平对央行调整货币政策预留了空间。

今日前期上市次新股走势出现明显分化，川仪股份(603100.SS)跌停报收，禾丰牧业(603609.SS)继续报收涨停。

中国人民银行周三公布数据显示，7月新增人民币贷款3,852亿元，同比少增3,145亿元，初步统计，2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。

国家统计局下午公布，7月份规模以上工业增加值同比实际增长9.0%，7月份社会消费品零售总额增长12.2%，1-7月份全国固定资产投资增长17%，均较前月增速下行。

沪深300指数.CSI300收报2,358.901点，涨0.08%；沪深300指数期货主力8月合约CIFU4尾盘报2,365.4点，涨0.04%，成交363,642手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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