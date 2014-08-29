沪综指收涨1% 新股申购对资金面冲击减缓大盘止跌反弹

路透北京8月29日 - 中国股市沪综指周五收涨1%。分析师指出，周四多只新股集中申购后，对资金面冲击得以减缓令大盘止跌反弹。而在经济放缓压力下，后市稳增长政策预期或部分缓解市场担忧，短期大盘料以震荡走势为主。

沪综指.SSEC收报2,217.20点，涨21.382点或0.97%，本周则累计下跌1.05%。上证A股今日成交928亿元人民币，上日为1,091亿元。

”因为前期已经调整了三四天了，今天打新资金面的冲击稍微减缓一点，可能能够有一个反弹。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

第三轮11家新股申购于周四开始，当日六只IPO新股集中进行网上申购。根据发行计划，今日再有两只IPO新股集中进行网上申购。

他指出，上市公司中报显示其二季度业绩增速较好，但三季度经济增速存在回落压力，恐将制约整体大盘反弹空间，后市市场热点仍将围绕改革成长等主题展开。

本周上市公司中报业绩披露接近尾声，据中证报报导，截至周五，沪深两市发布半年报的2,380家上市公司上半年共实现营业收入11.53万亿元，同比增长5.72%；实现净利润10,147.95亿元，同比增长9.4%。上市公司业绩增速也出现环比回升。

上证金融地产行业指数.SSEFN收涨1.12%，走势强于大盘。

沪深300指数.CSI300收报2,338.287 点，涨1.17%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,347.7 点，涨0.7%，成交561,402手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。