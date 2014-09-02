沪综指收升1.4%至15个月新高 新股申购资金解冻驰援大盘

路透北京9月2日 - 中国股市沪综指周二收升1.4%至15个月新高，港口、军工板块涨幅居前。分析师指出，随着上周四6只新股冻结的逾6,000亿元资金今日解冻，部分可能流入A股，大盘在经过前期短暂调整后重拾升势，股指出现三连涨，成交量明显放大，量价配合较为理想。

沪综指.SSEC收报2,266.046点，涨30.535点或1.37%，此前收盘高点为2013年6月5日2,270.93点；上证A股今日成交1,707亿元人民币，上日为1,170亿元，较前一日增逾四成。

“我认为最近的行情可能还是跟整个市场对国企改革的判断有关吧，今天应该是延续市场之前的乐观预期。”信达证券策略分析师艾宜表示。

他并称，沪深市场大部分上市公司属国有企业，国企改革将会引起A股市场的价值重估，投资者对效率增益带来的股价和企业价值提升较为关注。另外，目前宏观经济和政策方面较为平静，对市场孕育行情较为有利。

随着上周四发行的6只新股中签号的出炉，冻结的逾6,000亿元打新资金在今日解冻驰援大盘，而在明天参与上周五发行两只新股的资金也将解冻。

东兴证券首席策略分析师王凭表示，近期国企改革的资本运作逐步展开，市场热点围绕具有引入战略投资者和整体上市等国企改革题材。

有类似题材的军工类个股近日连续走强，航天长峰(600855.SS)、航天通信(600677.SS)均涨停报收。

此前国家主席习近平要求推进军事创新。业内人士认为，未来国防军工行业的景气度将持续提升。此外，军工资产证券化进程提速，军品定价体制改革，提升了军工上市的想象空间。

沪深300指数.CSI300收报2,386.460点，涨1.32%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,389.0点，涨1.58%，成交770,654手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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