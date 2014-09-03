沪综指放量收升1% 续创15个月新高

路透北京9月3日 - 中国股市沪综指周三放量收升1%续创15个月新高，A股成交额为近一年最大。分析师指出，短期市场走势强劲，大盘有望冲击2,300点一线，但本轮中级反弹累积已有15%的涨幅，料后市涨势可能趋缓，有效突破2,300点关口仍需政策支持。

沪综指.SSEC收报2,288.627点，涨22.581点或1%，此前收盘高点为2013年6月3日2,299.25点；上证A股今日成交1,873亿元人民币，上日为1,707亿元。此前最大成交额为2013年9月11日的1,949亿元。

”今天在关键点位有一个小的跳空向上，似乎多方气势还是很强。”联讯证券副总裁曹卫东称，上周大盘震荡回撤过程中有新增资金流入，令市场成交量出现明显放大。

他表示，目前市场仍处于强势环境，沪港通推出之前市场热点有望维持，新股发行节奏相对来说能够被市场接受，没有对市场形成压制。

但他同时认为，周期股业绩下滑将对大盘持续上涨带来一定的压力，目前投资者对追高周期股仍有顾虑。

湘财证券策略分析师朱礼旭表示，当前行情围绕政策预期展开，市场板块轮动较快，新股申购资金解冻令市场存在增量资金入场的预期，但指数在目前点位面临成交密集区压力，能否有效突破需密切注意政策的力度和效果。

中国石油(601857.SS)收涨1.26%、中国石化(600028.SS)收涨2.15%。

沪深300指数.CSI300收报2,408.838点，涨0.94%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,412.8点，涨1.06%，成交796,529手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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