沪综指收升 逾15个月来首次站上2300点

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京9月4日 - 中国股市沪综指周四受航运、电力板块带动收升，逾15个月来首次站上2,300点。分析师指出，短期股指大幅拉升后存在一定技术性回调压力，但今日盘中震荡过程中各板块走势未出现明显分化，轮动有序，料短线涨势有望延续。
沪综指.SSEC收报2,306.862点，涨18.235点或0.80%，此前收盘高点为2013年5月30日2,317.75点；上证A股今日成交1,792亿元人民币，上日为1,873亿元。
”早盘有所震荡主要是基于短期连续上涨以后的技术性压力，午后市场在蓝筹股的推升下再度恢复强势，整体市场反弹的格局依然在延伸过程中。”中银国际证券策略分析师周荣华称。
他表示，随着本周新股申购资金逐步解冻，新股对市场抽资效应结束，打新资金可能部分回流市场，随着中共十八届四中全会的临近，改革预期将进一步催生国企改革为代表的主题投资。
此外，随着中报披露的结束，以中小板和创业板为代表的成长股在消化业绩压力后也有望进一步延续上涨格局。
虽然中国央行公开市场正回购回笼力度加码，但在到期量对冲下，本周央行实现连续第四周小幅净投放，银行间资金面月初重回宽松局面。市场人士表示，央行维持资金投放，显示维持市场稳健平衡运行是目前政策最大的出发点。
营口港(600317.SS)、天津海运(600751.SS)均收报涨停。
沪深300指数.CSI300收报2,426.224点，涨0.72%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,441.0点，涨1.19%，成交737,206手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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