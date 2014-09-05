沪综指收创17个半月新高 赚钱效应吸引增量资金涌入

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海9月5日 - 中国股市沪综指周五连续第六日收升，并创下17个半月收盘新高。分析师指出，尽管之前的连续上涨，令大盘回调压力越积越重，但近期的赚钱效应使得大量场外资金持续涌入，大盘走势相当坚挺，本周亦录得19个月来最佳单周表现。
沪综指.SSEC收报2,326.432点，涨19.570点或0.85%，此前收盘高点为2013年3月25日2,326.71点。本周累计上涨4.93%，此前最大单周涨幅为2013年2月1日当周的5.57%。上证A股今日成交1,856亿元人民币，上日为1,792亿元。
“大盘趋势向好，赚钱效应明显，场外资金入市迹象明显。未来大盘即使有调整，也是高位震荡，调不太深。”山西证券分析师杜亮表示。
沪深300指数.CSI300收报2,449.259点，涨0.95%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,469.2点，涨1.33%，成交827,062手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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