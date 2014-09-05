沪综指收创17个半月新高 赚钱效应吸引增量资金涌入

路透上海9月5日 - 中国股市沪综指周五连续第六日收升，并创下17个半月收盘新高。分析师指出，尽管之前的连续上涨，令大盘回调压力越积越重，但近期的赚钱效应使得大量场外资金持续涌入，大盘走势相当坚挺，本周亦录得19个月来最佳单周表现。