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中国财经 | 2014年 9月 9日 星期二 15:15 BJT

沪综指震荡近收平 短期面临技术性调整压力

路透北京9月9日 - 中国股市沪综指周二震荡近收平，个股涨跌各半，银行板块跌幅居前。分析师指出，目前大盘已经形成上升趋势，投资者情绪偏乐观，但在连续多日上涨后累积升幅已较大，短期面临技术性调整压力。

沪综指.SSEC收报2,326.527点，涨0.095点，此前收盘高点为2013年3月25日2,326.71点。上证A股今日成交1,727亿元人民币，上日为1,856亿元。

“短期来看，都涨了6天了可能面临一些技术性的压力，可能会进入一段时间的盘整震荡的时期。”信达证券策略分析师艾宜表示。

信达证券分析师王小军称，银行业不良贷款率有攀升趋势，另外银行存款成本有所抬高，息差收窄均对银行业业绩有所影响。

上证银行股指数.SSEBKI收跌0.88%，走势弱于大盘，北京银行(601169.SS)收跌2.53%。

沪深300指数.CSI300收报2,445.224点，跌0.16%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,457.4点，跌0.37%，成交587,195手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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