沪综指收跌 大盘持续技术性调整

路透北京9月10日 - 中国股市沪综指周三收跌，李克强总理此前讲话令市场政策预期减弱，大盘持续调整。分析师指出，前期市场对稳增长政策的预期有所高估，后期政策面对大盘的驱动力将逐步减弱，后市将以阶段性、结构性行情为主。

沪综指.SSEC收报2,318.305点，跌8.222点或0.35%，上证A股今日成交1,632亿元人民币，上日为1,727亿元。

”今天市场的调整如果从技术面来解读的话应该是正常的调整。”方正证券策略分析师陈敏表示。

他并指出，李克强周二的讲话成为引发今日市场调整的触发因素，其讲话释放的信号预示后期政策刺激的力度将有限，整个政策面将聚焦于改革。

中国总理李克强周二表示，今年经济主要预期指标能够完成，坚持定向调控的政策定力同时，在结构性改革方面有所作为。今年8月末广义货币供应量M2同比增速只有12.8%，在控制范围之内。中国还会继续坚持稳健的货币政策，在稳定总量的同时要进行结构性调控。

湘财证券策略分析师朱礼旭对此认为，目前管理层政策的重点已经发生了变化，总理的表态已基本意味着政策倾向将由之前的稳增长转向调结构，政策重点的转向将对市场形成拖累。

汽车、金属等板块跌幅居前，江淮汽车(600418.SS)收跌4.05%报13.26元。

沪深300指数.CSI300收报2,432.433点，跌0.52%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,441.0点，跌0.60%，成交644,477手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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